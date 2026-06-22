Event listings for Tuesday, June 23, Wednesday, June 24th, Thursday, June 25th, Friday, June 26th, for Jersey City, Hoboken, Bayonne, and Secaucus

Tuesday, June 23, 2026
NYNJ World Cup 26 Jersey Fan Hub Match Day
Time: 6:30 PM – 12:00 AM
Address: Full Stadium & Main Stage, Jersey City, NJ
Details: A massive World Cup fan experience featuring food trucks, fan activations, and live match screenings on giant LED displays. Matches include Panama vs. Croatia at 7:00 PM and Colombia vs. DR Congo at 10:00 PM. Valid ID required for alcohol. Admission is free, but an advance ticket is required.
Jersey City Summerfest: Naji Soul
Time: 6:30 PM – 8:30 PM
Address: Berry Lane Park, 1000 Garfield Ave, Jersey City, NJ 07304
Details: Live outdoor community concert featuring soulful musical performances by Naji Soul as part of the city’s annual free summer concert series.
Secaucus Community Hiring Event
Time: 10:00 AM – 2:00 PM
Address: Secaucus Public Library, 1379 Paterson Plank Rd, Secaucus, NJ 07094
Details: Local regional job fair and employment networking session connecting community residents with regional employers across Hudson County.
Wednesday, June 24, 2026