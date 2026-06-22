Local Events

Event listings for Tuesday, June 23, Wednesday, June 24th, Thursday, June 25th, Friday, June 26th, for Jersey City, Hoboken, Bayonne, and Secaucus

Tuesday, June 23, 2026

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NYNJ World Cup 26 Jersey Fan Hub Match Day
Time: 6:30 PM – 12:00 AM
Address: Full Stadium & Main Stage, Jersey City, NJ
Details: A massive World Cup fan experience featuring food trucks, fan activations, and live match screenings on giant LED displays. Matches include Panama vs. Croatia at 7:00 PM and Colombia vs. DR Congo at 10:00 PM. Valid ID required for alcohol. Admission is free, but an advance ticket is required.

Jersey City Summerfest: Naji Soul
Time: 6:30 PM – 8:30 PM
Address: Berry Lane Park, 1000 Garfield Ave, Jersey City, NJ 07304
Details: Live outdoor community concert featuring soulful musical performances by Naji Soul as part of the city’s annual free summer concert series.

Secaucus Community Hiring Event
Time: 10:00 AM – 2:00 PM
Address: Secaucus Public Library, 1379 Paterson Plank Rd, Secaucus, NJ 07094
Details: Local regional job fair and employment networking session connecting community residents with regional employers across Hudson County.

Wednesday, June 24, 2026

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