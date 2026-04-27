Local Events for April 28th & 29th Jersey City, Hoboken, Bayonne, Secaucus,

Bayonne
Historic Preservation Commission Meeting:
Time: Tuesday, April 28, at 7:00 PM.
Location: Bayonne City Hall, 630 Avenue C.
Graduation Photography & Prom Portraits: Chamber-related portrait sessions.
Time: Wednesday, April 29 (various times).
Location: Contact the Bayonne Chamber of Commerce for appointment locations.
Jersey City
Acoustic Wednesday at 902 Brewing: Live rooftop music with Kendal Sasso.
Time: Wednesday, April 29 at 7:00 PM.
Location: 902 Brewing Co., 101 Pacific Ave.
Karaoke at Six 26: Sing-along evening at the rooftop lounge.
Time: Wednesday, April 29, at 8:00 PM.
Location: Six26 Lounge and Rooftop, 128 Christopher Columbus Dr.
Himalayan Tea Flight and Tasting: Curated tea tasting experience by Nepal Tea Collective.
Time: Check for specific times on the date.
Location: Jersey City (Inquire via Priceline for exact venue).
Hoboken
MST April Open Mic Night: Showcase for local performance talent.
Time: Wednesday, April 29, at 7:30 PM.
Location: Mile Square Theatre, 1400 Clinton St.
Trivia at Black Bear: Weekly bar trivia competition.
Time: Wednesday, April 29, at 7:30 PM.
Location: Black Bear Bar & Grill.
Wine Wednesday for Suicide Prevention: A Fundraising Social Event.
Time: Wednesday, April 29th, 6:30 PM to 8:30 PM.
Location: See Hoboken Now for specific venue details.
Clueless Open Mic: Performance-focused open mic event.
Time: Tuesday, April 28 at 8:00 PM.
Location: Consult Hoboken Now for the participating venue.
Additional Tuesday (4/28) Events:
Cooking With Heart: 4:30 PM.
Trivia @ Farside: 7:30 PM.
Secaucus
New Jersey Cooperator Expo: Trade show for condo and HOA decision-makers.
Time: Wednesday, April 29, from 10:00 AM to 4:00 PM.
Location: Meadowlands Exposition Center, 355 Plaza Dr.
Needle Felting Craft: Adult craft workshop.
Time: Tuesday, April 28, from 6:00 PM to 7:30 PM.
Location: Secaucus Public Library.
Town Council Meeting:
Time: Tuesday, April 28, at 7:00 PM.
Location: Town Hall.
Senior Center Activities (Tuesday 4/28):
Tai Chi: 1:00 PM.
Movie at Regal: 11:30 AM.
Walmart Shuttle: 8:30 AM.
North Bergen
Harlem Wizards Basketball Game: High-flying basketball tricks and family fun benefiting Project Graduation.
Time: Wednesday, April 29, at 6:30 PM.
Location: North Bergen High School, 7417 JFK Blvd.