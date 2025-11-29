Events for Sunday, November 30th, 2025, Jersey City, Hoboken, Bayonne

Events one day early, because we need to know what to do the next day
Jersey City
Yoga with Steven Cheng: Enjoy a dynamic, free-form yoga session with panoramic views from the 333 Grand Observatory.
The Regent at Liberty Harbor, 30 Regent Street, Jersey City
Time: 9:00 a.m.
In Her Footsteps: A Celebration of Women in History is an interactive, multimedia experience featuring actors portraying historical figures such as Maya Angelou and Ruth Bader Ginsburg.
Museum of Jersey City History, 298 Academy Street, Jersey City
Time: 1:00 p.m.
Moore’s Lounge Weekly Sunday Session: A weekly live music night hosted by bandleader and drummer Winard Harper. All are welcome, and there is no cover charge.
Moore’s Place, 189 Monticello Avenue, Jersey City
Time: 8:00 p.m.