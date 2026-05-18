Local Events Jersey City, Hoboken, Bayonne for May 19-20-21,2026

Tuesday, May 19, 2026
Haitian Flag Raising Ceremony 2026
Time: 3:30 PM – 4:30 PM
Venue: City Hall Council Chambers, 2nd Floor, 280 Grove Street, Jersey City, NJ
Details: A cultural and civic community gathering celebrating Haitian heritage and flag day.
Cost: Free
YES, AND Tuesdays: A 2-Hour Intro to Improv
Time: 6:45 PM – 8:45 PM
Venue: Hosted by Jersey City Connects (Check location details via Jersey City Connects).
Details: A community-building cultural workshop designed to introduce beginners to the basics of comedic improvisation.
Art/Balm: Mini Wellness Retreat
Time: Starting at 9:00 AM
Address: Nimbus Summit at Nimbus Arts Center, 329 Warren Street, Jersey City, NJ 07302
Details: A morning wellness, art, and community centering gathering hosted by Nimbus Dance.