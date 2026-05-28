Events for May 29th-May 31, 2026 for Jersey City, Hoboken, Bayonne and Secaucus, NJ

Friday, May 29, 2026
Jersey City
The Jersey City Jazz Festival (Day 1)
Time: 4:00 PM – 11:30 PM
Venue: J. Owen Grundy Pier (Hudson St, Jersey City)
Details: Major local music festival featuring live performances by renowned jazz artists like Champian Fulton.
Official JCJF Jam Session hosted by Mike Lee
Time: 9:00 PM
Venue: Hyatt Regency Jersey City on the Hudson (2 Exchange Place, Jersey City)
Details: The official late-night jam session for the Jersey City Jazz Festival. Free admission.
Jersey City Shop & Connect Vendors Expo
Time: 10:00 AM
Venue: Liberty State Park (1 Audrey Zapp Dr, Jersey City)
Details: A community marketplace event to meet and support local vendors offering unique goods and services.
