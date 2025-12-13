Events for December 13th, 2025 Hoboken, Jersey City, Bayonne and Secaucus

Jersey City
Historic Downtown Jersey City Happy Holiday Handmade Market December 13, 14, 20, 21 11 AM – 6 PM
Winter Festival – Enjoy crafts, hot cocoa, caroling, and photos with Santa and the Grinch.
CRRNJ Train Terminal, 1 Audrey Zapp Drive, Jersey City
11:00 AM–3:00 PM
Happy Holiday Market – Shop from various vendors at an outdoor plaza and indoor rooftop, which will also offer brunch and bar service.
Grove Street PATH Plaza and The Ashford Rooftop, 145 Newark Avenue, Jersey City
11:00 AM
Pages: 1 2