Bayonne News

bayonne relay for life 2019

ATTENTION BAYONNE RESIDENTS  – SURVIVORS â€“ CAREGIVERS â€“ FRIENDS AND FAMILY MEMBERS

PLEASE COME AND JOIN US FOR THE 13th ANNUAL RELAY FOR LIFE â€“ HELP US ATTACK CANCER IN OUR COMMUNITY

BEATING OUR BIGGEST RIVAL TAKES MORE THAN BREAKTHROUGH RESEARCH.  IT TAKES THINGS LIKE OUR 24/7 CANCER HELP LINE AND FREE RIDES TO CHEMO. 

MOST OF ALLâ€¦..IT TAKES YOU!!!!! PLEASE COME AND JOIN RELAY FOR LIFE IN BAYONNE

BAYONNE, NEW JERSEY VERSUS CANCER

16TH STREET PARK â€“ LOWER LEVEL

JUNE 1, 2019  –

12:00 P.M. TO 12:00 A.M.

BRING THE FAMILY AND TAKE A LAP TO HELP FIGHT FOR THE CURE, REMEMBER THOSE WE LOST AND CELEBRATE ALL THOSE WHO HAVE SURVIVED THE TERRIBLE DISEASE CALLED â€“ CANCER

VENDORS, GAMES, ENTERTAINMENT

FOR MORE INFORMATION: 

JOANNE BARAN

JMBARRAN@AOL.COM

201-858-2380

GGODESKY@MSN.COM

551-265-3357

LETâ€™S MAKE BAYONNEâ€™S RELAY FOR LIFE AN EVENT THAT ASSISTS IN FINDING THE CUREâ€¦

BSIGN UP A TEAM â€“ GO TOâ€¦â€¦Â www.relayforlife.org/bayonnenj

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