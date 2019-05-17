bayonne relay for life 2019

ATTENTION BAYONNE RESIDENTS – SURVIVORS â€“ CAREGIVERS â€“ FRIENDS AND FAMILY MEMBERS
PLEASE COME AND JOIN US FOR THE 13th ANNUAL RELAY FOR LIFE â€“ HELP US ATTACK CANCER IN OUR COMMUNITY
BEATING OUR BIGGEST RIVAL TAKES MORE THAN BREAKTHROUGH RESEARCH. IT TAKES THINGS LIKE OUR 24/7 CANCER HELP LINE AND FREE RIDES TO CHEMO.
MOST OF ALLâ€¦..IT TAKES YOU!!!!! PLEASE COME AND JOIN RELAY FOR LIFE IN BAYONNE
BAYONNE, NEW JERSEY VERSUS CANCER
16TH STREET PARK â€“ LOWER LEVEL
JUNE 1, 2019 –
12:00 P.M. TO 12:00 A.M.
BRING THE FAMILY AND TAKE A LAP TO HELP FIGHT FOR THE CURE, REMEMBER THOSE WE LOST AND CELEBRATE ALL THOSE WHO HAVE SURVIVED THE TERRIBLE DISEASE CALLED â€“ CANCER
VENDORS, GAMES, ENTERTAINMENT
FOR MORE INFORMATION:
JOANNE BARAN
201-858-2380
551-265-3357
LETâ€™S MAKE BAYONNEâ€™S RELAY FOR LIFE AN EVENT THAT ASSISTS IN FINDING THE CUREâ€¦
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