Hudson County Community College Announces Spring 2018 Full-Time Dean’s List

JERSEY CITY, N.J. / October 2, 2018 — Hudson County Community College announced that 521 full-time students were eligible for the Dean’s List for the Spring 2018 semester.

Full-time degree students who have completed all Academic Foundations and ESL courses and have a grade point average of 3.5 or higher and no ‘F’ grades in the current semester are eligible for the Dean’s List.

A listing of the students by hometown follows.

BAYONNE

Abanoub Tawadrous

Adam Lopez

Alexa Tannu

Alicia Gutierrez

Almas Fatima Lnu

Aymn Hana

Carl Angelo Molanida

Caroline Farag

Daniel Morales

Dariel De la Cruz Herrera

David Valette

Devin Niosi

Egna Campos

Elizabeth Gijon-Cruz

Ereny Source

Erica Crespo

Freddy Szubak

George Karas

Giovanniantonio Zodiaco

Henry Alvarenga

Houda Zerkti

Idayat Afolabifaoye

Ilyes Benyahia-Hadria

Isiah Haynes

Janmir Mendoza

Jason Nochimson

Jeffrey Sagun

Jordan Ganga

Jose Torres

Joseph Simone

Judd Lopez

Juliana Lopez

Kailyn Segovia Vazquez

Kerolos Tamer

Leidy Fernandez

Linda Nixon

Mamdouh Mounir

Maria Celleri

Mariam Meshriky

Marilyn Acevedo

Marina Khalil

Michael Amaro

Michael Caamano

Nasir Miller

Nehal Housny

Nelson Lopez

Nikki Caswell

Nikolina Krzymanska

Nyasia Carmona

Patricia Ceja

Paula Kulmala

Rosa Morante

Sade Young

Saleha Rafaqat

Sandra Tarabolsi

Sarah Reine Bulatao

Sidrah Chaudhry

Sigrid Cruz

Sofia Gonzalez

Svetlana Dvoychenkova

Tahirah Lee

Tatiana Henriquez

Tayyaba Hafeez

Thomas Delaney

Veronica Guirguis

Victor Sedlacko

Victor Trinidad

Yarlenis Gomera

Zina Labadi

BLOOMFIELD

Katerin Salguero

Mohamed Ramjohn

EDISON

Ana Leticia Pina

ELIZABETH

Andressa Marangon

Debra Bradley

Jamie Swanson

GLEN ROCK

Ben Milbrodt

GUTTENBERG

Alejandro Lopez Villanueva

Aya Fardos

Cassey Pineda

Leslie Placencia

Lobsang Dolma

Manuel Preciado

Nathalie Duran

Rema Kattoura

HARRISON

Cristale Espinola

Daniel Rainho Fernandes

Frank Torres

Hossein Bagheri

Ikram Bendjillali

Jonnathan Rodriguez

Jose Peralta

Joseph Segriff

Kevin Esteves

Melkys Vargas

Paul Eckert

Renato Yon Vassallo

Shila Saldana

Xinxin Wang

HOBOKEN

Gustavo Maia de Amorim

Jeffrey Molina

Jennifer Hurtado

Jessica Goss

Jonathan Mergott

Shyenna Vega

Sonia Escobar

Xiao Ma

ISELIN

Dhruvi Patel

JERSEY CITY

Abderahim Salhi

Alana Khan

Alexander Walls

Alvin Kwok

Alyssa Marie Broas

Alyssa Torres

Aman Gupta

Amina Benkaddour

Amminadad Gonzalez

Ana Scull

Ananya Khindri

Anh Tran

Ann Boby Mathews

Anne Cortez

Aseefa Ali

Ashley Benoit

Ashley Bourne

Ashley Mayorga

Asma Bennour

Asmita Ghimire

Augusto Gonzalez

Avery Gotia

Avisha Patel

Basil Elghannam

Bayan Ahmed

Beatriz Amador

Bennie Garner

Bibi Zamrudeen

Binary Klair Sune

Bisa Telesford

Camila Quiroga

Catherine Lopez

Charmaine Gem Aguilar

Cody Phillips

Danecca Daniela Veron Jornales

Daniel Corpeno

Daniel Parker

David Deodutt

David Manosalvas

David Rodriguez

Deborah Acevedo

Delila Torres

Devawne Dowling

Diana Hernandez

Diva Izquierdo

Djamila Bermad

Doha Elkhalifa

Edith Mejia

Edwin Baez

Edyta Sikorska

Elena Neira

Elizaveta Belaya

Eman Noufal

Emmanuel Collins

Eric Anderson

Etinosa Erhunmwuosere

Evelyn Garcia

Everlyn Caxon

Ezekiel Dhuman

Fatima Boudaoud

Fatima Kaiss

Fatima Osman

Floren Aterrado

Gabriel Francisco

Gabriel Rubio

Genina Perez

George Sanders

Giovanni Martinez

Gissela Alvarado

Grant Skinner

Harsh Patel

Hashawn Harvey-Emmanuel

Heaven Williams

Hiteshkumar Yadav

Ibtissam Mehirichi

Imani White

Imrana Atique

Ingrid Duarte

Jaikishan Singh

Jalisia Perez

Jennifer Lozada

Jessenia Pesantes

Jessica Castro

Jinal Patel

Joel Vargas

John Kristoffer Dela Cerna

Jose Rodriguez

Joseph Mora

Jo-Zetta Bentley

Julio Guerrero

Karan Patel

Karen Del Castillo

Karen Fodere

Karina Jurgensen

Karla Moscoso

Karly Johnson

Katherin Hidalgo

Katherine Palacios

Katsiaryna Sobolevskaya

Kayla Brown

Kayla Morales

Keane Cadogan

Keemorah Simon

Kesha Gandhi

Khadija Jalloh

Khalil Gray

Kissarne Pang

Kleintova McMillan

Koral Booth

Kyra Lee

Lemmuel Escalona

Lena Chorna

Lesley Armengolt

Leslie Soriano

Leydi Rosario

Lindy Pagan

Luis Raygada

Madeline Rosario

Magda Dimanche

Mahmoud Teama

Manuel Castro

Marcelo Juri

Margue Karmanov

Maria Mena

Mariam Mantian

Mario Martinez

Marisol Redondo

Marwa Abdelgowad

Mary Annegela Pacla

Maryory Escobar

Matthew Burns

Megan Molina

Melissa John

Mercy Nyambane

Micaela Quisbert

Michael Chica Camargo

Michelle Joaperez

Mikal Harris

Mikie Mirjah

Mina Nassr

Moustafa Teama

Muhammad Farooq

Muhammad Faruque

Nadia Dob

Nafis Zaman

Natasha Montalvo

Nazek Boughdiri

Ndeye Ly

Neha Gupta

Neila Stephanie Cantave

Nephtalie Albert

Nghia Vo

Ngoc Yen Nhi Vo

Nick Gonzalez

Nikita Patel

Noor Moghul

Oliver-Grant Pagalanan

Omawattie Ramtahal

Pardeep Singh

Patricia Ann Sison

Perin Class

Peris Masongo

Philippe Roy

Pitarkumar Patel

Precious Jimenez

Priscilla Mendoza

Rahma Gado

Raqiea Johnson

Rebecca Ofoegbu

Reda Mastouri

Richard Wechsler

Ridhdhi Shah

Rimsha Bazaid

Rizza Mae Yap

Robert Polidario

Robert Singh

Ronalyn Eva

Rosemary Garcia

Rushika Kapadia

Saanil Pramin

Sabet Hakim

Said Koubane

Salah Zain

Samia Djellali

Samikshya Poudel

Samuel Ballesteros

Samuel Said

Sarra Hayoune

Shadise Mosley

Shawntay Loppe

Sherif Attia

Shivani Patel

Shobhit Tyagi

Shubham Gohel

Shyr Ezra Calo

Simranjit Banwait

Sister Theresia Fadhe

Steven Dizon

Suhani Aggarwal

Syed Ali

Talal Mughal

Tangie Wimberly

Thanh Pham

Thi Phuong Nhung Huynh

Tiffany Dorvil

Todd Adams

Tricia Amor Rojas

Trini Taccad

Tyquon Hines

Vancy Trumpet

Victor De Vera

Violet Abel

Virgilio Urbiztondo

Vishwa Jain

Vivian Valencia

William Vinanzaca

Yaseen Hafeez

Yesika Salomon

Zeenat Ahmed

KEARNY

Anastasiia Vorobeva

Brian Carpio

Catherine King

Denis Sunitsky

Diana Gomes

Edwalisa Polanco

Elizabeth Hernandez

Emily Quesada

Fred Lacruz

Gabrielle Riedinger

Gregg Blevins

Ianna Santos

Juliany Dornellas

Justin Paz

Karen Ferguson

Liliana Macavilca

Lisandra Lopez

Luis Ramirez

Martina Nevado

Peter Espinoza

Riley Burke

Seham Michael

Victoria Desousa

Victoria Ocasio

LINDEN

Brandon Wang

MORRISTOWN

Alysa Antonis

NEW YORK, N.Y.

Luca Scandella

NEWARK

Hector Gonzalez

Regina Ward

Shanaia Lawrence

Verushka Maldonado

NORTH BERGEN

Abdul Basit

Adrian Moreira

Adriana Gonzalez

Alexandra Kehagias

Alexsandro Estevez

Alfredo Alvarez

Ameer Samha

Andrew Reyes

Angelica Jerez

Angelica Villalta

Annais Angulo

Anthony Ruiz

Armando Coste

Ashley Tavarez

Benjamin Black

Chris Gonzales

Corey Dorville

Daniela Castro

Destiny Robalino

Diana Londono

Diego Franco

Enrique Lovera

Fatima Pestana

Genessis Bedon

Greisy Cordova

Jhon Bernuy

Jonathan Bonilla-Salvador

Jorge Sotolongo

Jose Flores

Kaitlyn Cabrera

Kevin Alvarado

Kewal Patel

Kianna Garcia

Klaf Hoshan

Maria Espin

Maria Vargas

Maria Velasco-Quijano

Marinely Granja

Mayra Verdud

Nisarg Patel

Olivia Lima

Omar Reyes

Raiza Lebron

Rocio Garcia

Sarah Bedaiwi

Shreya Patel

Sofia Saquisela

Tercid Pimentel-Perez

Valeria Nunez

Vivian Talavera

Yashkumar Patel

Yodalys Aparicio

Devora Espinal

NORTH PLAINFIELD

Nichole Ashley Solomon

PALISADES PARK

Clarice Lazam

Passaic

Stephanie Dominguez

Yessenia Mora

PLAINFIELD

Jaime Quinones

Sakinah Marsh

PLAINSBORO

Jihong Lee

PRINCETON

Neil Havkin

SECAUCUS

Ajay Patel

Arianna Aquino

Camila Silva

Edward Fernandez

Franco Iroldi

Marcela Gomez-Sanchez

Michelle Vargas

Patrick Castillo

Rahul Thakkar

Ysabelle Mikaela Calara

SPARTA

Leah Trudel

SUMMIT

Joseph Del Monte

SUSSEX

Ryan Gallagher

UNION

Catarina Alves

Michael Reid

UNION CITY

Alexis Loor

Alynn Rojas

Amina Shifa

Antonieta Menendez

Bianca Sanchez

Carlos Acuna

Chris Tapia

Cindy Garcia

Emilly Mejias

Emily Brown

Erick Alulema

Henry Bosch

Heydi Palacios

Jacqueline Ali

Jessie Argueta

John Vasquez

Katherine Ulloa

Kevin Bedoya

Kevin Navas

Letticia Perez

Lorena Capote

Luis Paz

Marcos Pozas

Maria Cordova

Maria Duran

Max Perelson

Melanie Gutierrez

Michelle Vintimilla

Miguel Rosado

Mishel Encalada

Mohamad Musallam

Monte Priddy

Moshiur Khan

Natasha Lopez

Nicole Inga

Paola Rebeco

Royjames Tapia

Sadie Espinoza

Salimata Fall

Sebastian Vasquez

Shaima Alghazali

Sharon Lazo

Sheyla Villeta

Susana Lamadrid

Widelys Montalvo

VERONA

Daniel Foster

WEEHAWKEN

Alexander Riviello

Emmanuel Leon-Rosales

Gabriela Gomez

Juan Pablo Navarro Rivas

Nicholas Anasa

Yoshira Domenech

WEST NEW YORK

Andrea Lori

Ariana Gutierrez

Arturo Estrada

Arturo Tepetitla

Bachir Moubayed

Betsy Vasquez

Camilo Marulanda

Cristina Negron

Daisy Guaman

Dayanara Dominguez-Herrera

Eloisa Martinez-Jimenez

Esmelyn Medrano

Genesis Carmona

Giana Ponce

Guadalupe Urizar

Irvin Sanchez

Isaac Perez

James Rivera

Jessica Balleza

Joan Escamilla

John Dabonka

Joshua Delle Donne

Karim Cardona

Katie Manzano

Kervin Martinez

Lizette Vital

Mame Diarra Mbow

Michelle Aguilar Gonzalez

Octavia Davila

Robert Dabal

Sacherin Carrasco

Shant Kouyoumdjian

Shela Picon

Sonnya Farino

Tomas Abreu

Yenifer Ortez

